Canton de Vaud : Quelles sont les conséquences du Covid sur les jeunes en formation?

La Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) a publié, vendredi, un bilan provisoire relatif à l’impact de la pandémie sur les élèves. Les résultats se veulent plutôt rassurants.

La Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) a analysé les effets de la pandémie sur les jeunes en formation, a indiqué vendredi, le canton de Vaud, via un communiqué . L’étude s’est penchée sur les résultats et les absences des élèves de tout le canton durant le premier semestre de l’année scolaire en cours, en comparant ceux-ci avec les trois années précédentes.

Elèves en situation d’échec

Une attention particulière a été portée à la part des élèves récoltant des résultats faibles ou insuffisants. Les notes des élèves sont très proches de celles des années passées. Les taux d’élèves en situation d’échec sont globalement en légère baisse au degré primaire (6P et 8P), mais en légère hausse au degré secondaire (9VG, 10VG, 11VG et 11VP), sans que cela ne paraisse alarmant.

Absentéisme

En janvier dernier, Christine Müller, secrétaire générale de l’Association vaudoise des parents d’élèves (APE Vaud) faisait d’ailleurs état d’ un rythme plus soutenu que d’ordinaire . Selon les témoignages qu’elle avait alors recueillis, des élèves se sentaient sous pression et certains parents se montraient inquiets en vue du travail à rattraper après des périodes d’absences.

Soutiens pédagogiques

Enseignement postobligatoire

S’agissant des jeunes suivant une formation générale au gymnase, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) a analysé leurs résultats à la fin du premier semestre. L’enquête a porté sur toutes les volées et tous les gymnases, et une comparaison a été faite avec les résultats de l’année précédente. Si le pourcentage de gymnasiens présentant un bulletin insuffisant à fin janvier, varie énormément entre les établissements, il n’est cependant pas constaté de péjoration significative et généralisée des résultats, sauf en 1re année de l’École de culture générale.

En revanche, un constat est tiré dans tous les gymnases : cette année comme les années précédentes, les élèves en échec sont en moyenne plus souvent absents que les élèves qui réussissent. L’absentéisme, avec excuse valable ou sans excuse, constitue le principal facteur d’échec sur le parcours des gymnasiens. Surtout dans le contexte où la santé psychique des jeunes en formation est fragilisée par la pandémie et ses effets durables en termes de restrictions de sorties et de réunion. L’absentéisme des gymnasiens et son impact sur leur trajectoire sera un point de vigilance ces prochains mois et jusqu’à la fin de l’année scolaire, annonce le canton.