Dureté de l’eau : Quelles sont les effets d’une eau calcaire sur la peau et les cheveux?

Avez-vous déjà remarqué la différence au toucher de vos cheveux et de votre peau lorsque vous vous douchez ailleurs que chez vous? Le calcaire pourrait en être la cause. Et ce dernier fait bien plus de dommages que vous ne pouvez le penser.

Dans la salle de bain, c’est souvent une lutte sans fin. Ces dépôts de calcaire, qui aiment s’attaquer à la robinetterie, indiquent que l’eau contient de nombreuses substances difficiles à éliminer. Plus l’eau est dure, plus la quantité de calcaire et la fréquence à laquelle il apparaît sera grande. Le problème est que le calcaire ne se fixe pas uniquement sur les robinets, mais aussi sur les cheveux et la peau à son contact.

Calcaire sur la peau

En Suisse, nous avons en principe une eau très douce et de grande qualité. Mais en vacances, le visage peut parfois tirailler après la toilette. Rien d'étonnant à cela: les minéraux contenus dans l'eau calcaire ne sont pas vraiment ce qu’il y a de meilleur pour la peau. Ils dessèchent la peau du visage, formant ainsi des microfissures entre les cellules de la peau. Une aubaine pour les germes et les bactéries. À la longue, la barrière de protection cutanée en pâtit également, ce qui vous rend plus vulnérable aux inflammations et vous expose, entre autres, à des démangeaisons ou à une sensation de tiraillement considérable.

Une peau bien nourrie a un éclat naturel, mais l’eau calcaire rend la tâche difficile à la barrière protectrice de la peau. Pexels/Chloe Amaya

Pour éviter cela, il convient d'utiliser le moins d'eau calcaire possible pour laver son visage. Après le nettoyage à l'eau micellaire, une bonne lotion tonique le soir suffit pour débarrasser la peau des résidus de produits. Si vous vous lavez tout de même le visage à l’eau, il faut ensuite la réhydrater. Les sérums contenant de l'acide hyaluronique ou polyglutamique sont très efficaces. En outre, les crèmes et les huiles de soin contenant des céramides, de la glycérine ou du squalane aident à maintenir la barrière protectrice de la peau.

Eau micellaire qui convient également aux peaux sensibles: Sensibio H₂O de Bioderma, 13,20 francs sur Purita.ch. puravita.ch Élimine les impuretés et rafraîchit les peaux sensibles: tonique apaisant Aloe, 19,95 francs de The Body Shop. The Body Shop Enrichi en acide hyaluronique et en principes actifs réparateurs: sérum HyaluB5 de La Roche-Posay, 33,75 francs sur Haar-shop.ch. haar-shop.ch

Calcaire dans les cheveux

Se doucher à l’eau calcaire est mauvais pour le cuir chevelu. Pexels/Karolina Grabowska

C’est le jour du shampooing? Dans les endroits où l’eau est dure, vos cheveux seront ternes, rêches et frisottants. De quoi déplaire aux adeptes d’une chevelure ultrabrillante. Le cuir chevelu en pâtit toutefois bien plus que le cheveu lui-même. Les minéraux desséchants le privent en effet de son sébum naturel et favorise la formation de pellicules.

Commençons par la bonne nouvelle: en principe, des cheveux en bonne santé seront plus faciles à coiffer et auront plus de tenue. Si vous êtes en déplacement pour une courte durée et que vous devez faire face à une eau calcaire, pourquoi ne pas faire de la nécessité une vertu? Les huiles et les produits sans rinçage peuvent redonner un peu de brillant à vos cheveux. Il est possible de stimuler le cuir chevelu en effectuant des massages réguliers, afin de produire plus de sébum pour une meilleure protection. Pour des solutions à long terme, il vaut la peine d’investir dans un filtre de douche. Avec lui, adieu l’eau dure!

Nettoie le cuir chevelu et stimule la production de sébum: brosse en silicone pour le massage du cuir chevelu de Estore, 8,90 francs chez Manor. Manor Élimine les substances nocives et les impuretés, avant que celles-ci ne nuisent à votre peau ou à vos cheveux: filtre de douche Philips, 32,10 francs chez Galaxus. Galaxus Le spray nébuleux offre une protection contre la chaleur et redonne de l’éclat aux cheveux: après-shampooing sans rinçage de Ouai, 37,90 francs sur Perfecthair.ch. perfecthair.ch