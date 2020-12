états-unis : Quelles sont les mesures du 2e plan de relance?

Le Congrès américain doit voter lundi un nouveau plan de soutien aux familles et aux entreprises durement affectées par la pandémie.

Ménages

Sous condition de revenus, des chèques vont être envoyés dès la semaine prochaine aux familles: 600 dollars par adulte et par enfant. Les montants diminuent pour les personnes ayant un revenu de plus de 75.000 dollars et de 150.000 dollars pour les couples. Au printemps, ils s’élevaient à un maximum de 1.200 dollars par adulte et 500 dollars par enfant.