OPERATIONS DE SECOURS: Quelles sont les obligations en cas d’accident?

En cas d’accident, chaque personne impliquée doit d’abord s’arrêter sur le lieu de l’événement et sécuriser la circulation, pour autant que cela soit possible sans danger.

Question d’un lecteur de 20 minutes

J’ai lu récemment votre rubrique pour savoir quand appeler ou non la police en cas d’accident. Ce qui m’intéresse maintenant, c’est de savoir quelles sont mes autres obligations en cas d’accident de la circulation et ce qui se passe si je ne les assume pas.

Réponse d’Olivia Solari de L’UPSA*

En cas d’accident (y compris n'impliquant pas de tiers), chaque personne impliquée doit d’abord s’arrêter sur le lieu de l’événement et sécuriser la circulation, pour autant que cela soit possible sans danger (art. 51 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]). Est impliquée toute personne qui, d’une manière ou d’une autre, a participé activement ou passivement à l’accident.

Les mesures de sécurité exigées par la loi englobent dans l’ensemble la procédure standard que tout le monde a apprise lors des cours théoriques ou de l’instruction à la conduite. Cela signifie notamment: allumer les feux de détresse (art. 23 al. 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]), installer un signal de panne (art. 23 al. 2 OCR) et réguler la circulation au moyen de signaux de la main (art. 66 en lien avec art. 67 al. 2 de l’ordonnance sur la signalisation routière). Les mesures nécessaires dépendent naturellement de la situation. Le port d’un gilet réfléchissant n’est certes pas prescrit par la loi, mais il est fortement recommandé pour se protéger soi-même.

Si des personnes ont été blessées dans l’accident, les personnes impliquées sont tenues en premier lieu de leur porter secours (art. 51 al. 2 LCR). Cette obligation s’applique même en cas d’écorchures ou de contusions mineures; même en cas de blessures à première vue anodines, il est nécessaire de vérifier si la personne accidentée n’a pas subi de dommage plus important (commotion cérébrale, p. ex.). Les personnes non impliquées sont tenues de porter secours dans la mesure où cela peut être exigé d’elles (art. 51 al. 2 LCR). En cas d’accident sur l’autoroute, par exemple, des tiers sont ainsi également tenus de s’arrêter si les personnes qui prêtent déjà secours ne sont pas suffisamment nombreuses. En cas d’accident avec des blessés graves, une omission de prêter secours constitue déjà une infraction (art. 128 al. 1 du code pénal [CP]).

De manière générale, la procédure à suivre en cas d’accident impliquant des blessés devrait être la suivante: s’arrêter, se faire une vue d’ensemble, sécuriser le lieu de l’accident (si cela est approprié), éloigner les blessés de la zone de danger et, selon la situation, prendre les mesures de premiers secours et informer les services de sauvetage. Si les personnes blessées refusent l’aide proposée, il faut tenir compte du fait qu’elles sont peut-être en état de choc. Les personnes apportant leur aide ne sont «libérées» de leur obligation que si les personnes accidentées refusent définitivement leur aide après mûre réflexion.

Il convient de noter que la loi n’exige pas de mesures de sauvetage téméraires de la part des personnes présentes. En particulier si des liquides s’écoulent (risque d’incendie!) ou en cas d’accident sur l’autoroute, il faut d’abord s’assurer qu’un sauvetage est possible sans se mettre soi-même en danger. Souvent, il est également obligatoire d’informer la police. Je renvoie à ce sujet à la rubrique que vous mentionnez, dans laquelle nous avons déjà traité ce thème en détail.

S’il existe une telle obligation d’annoncer un accident, les véhicules ne doivent être déplacés que pour sécuriser la circulation ou protéger les blessés (art. 56 al. 1 OCR). S’il est nécessaire de modifier la configuration des lieux, il convient de prendre des photos ou de procéder à des marquages au préalable. Cette dernière solution est de toute façon recommandée à des fins de preuve. Même si le procès-verbal d’accident a été rempli (espérons-le!), une documentation photographique précise du lieu de l’accident peut éviter bien des ennuis en cas de désaccord ultérieur.

En outre, si la police a été avertie, les personnes impliquées dans l’accident ne pourront quitter les lieux sans son autorisation (art. 51 al. 2 LCR et art. 56 al. 2 OCR).

Quiconque ne respecte pas les obligations de comportement décrites ci-dessus en cas d’accident de la circulation ou les enfreint doit s’attendre à une amende (art. 92 al. 1 LCR et art. 96 OCR). Comme nous l’avons mentionné, une condamnation pour omission de porter secours est également possible (art. 128 al. 1 CP). En pareil cas, on risque une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté jusqu’à trois ans. La même peine au moins menace le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation (délit de fuite, art. 92 al. 2 LCR). Dans tous les cas, un retrait de permis peut venir s’y ajouter (cf. art. 16 ss LCR).

Comme vous le voyez, en cas d’accident, il faut garder son calme malgré la situation exceptionnelle et prendre les mesures nécessaires avec sang-froid, faute de quoi les conséquences susmentionnées peuvent en découler. Si l’on se souvient des enseignements tirés des cours théoriques et de premiers secours et qu’on les met en pratique, on agit en tout cas correctement.

Nous vous souhaitons bonne route, et ce, sans accident!

