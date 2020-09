Quelles sont les petites annonces les plus populaires en Suisse?

L’économie circulaire! Vous ne savez pas ce que c’est? C’est très simple: donner ou réutiliser un produit évite d’en fabriquer et d’en transporter un neuf – et de jeter l’ancien. Le marché de l’occasion permet ainsi d’économiser du CO₂ et de protéger l’environnement. C’était précisément le thème du tout premier Secondhand Day (Journée nationale de la seconde main), qui a eu lieu samedi dernier en Suisse. Car il est temps de lancer un appel national haut en couleurs pour que tout un chacun change son comportement de consommation au quotidien.



L’un des professionnels du marché de l’occasion et du développement durable est le site de petites annonces leader tutti.ch, qui souffle ses dix bougies cette année. Et qui ne peut pas se plaindre d’un manque d’activité, vu qu’il se vend quelque chose sur tutti.ch toutes les dix secondes. Une raison de plus de jeter un coup d’œil à ce qui se passe sur le site. Il est intéressant de noter qu’il existe des différences régionales en termes d’offres et de demandes.