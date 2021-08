Yverdon-les-Bains (VD) : Quelque 130 emplois créés sur le site d’Y-Parc

Incyte a annoncé mardi l'ouverture de son site de production biologique. Le groupe biopharmaceutique américain occupe déjà 150 personnes dans son siège européen à Morges (VD).

1 / 1 Cette nouvelle installation consiste en un campus de 13’300 mètres carrés composé de trois bâtiments abritant la production, les opérations techniques et les laboratoires d'analyse. Incyte

Incyte a annoncé mardi l'ouverture de son site de production biologique à Y-Parc, à Yverdon-les-Bains (VD). Cette nouvelle installation consiste en un campus de 13’300 mètres carrés composé de trois bâtiments abritant la production, les opérations techniques et les laboratoires d'analyse. À pleine capacité, le site pourra accueillir environ 130 employés spécialisés dans la fabrication, le contrôle de la qualité, le développement des procédés, l'ingénierie des procédés, l'ingénierie du site, la maintenance, l'assurance qualité et la chaîne d'approvisionnement.

Siège européen à Morges Incyte est une société biopharmaceutique internationale basée à Wilmington, dans le Delaware, dont l'objectif est de trouver des solutions à des besoins médicaux graves non satisfaits par la découverte, le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Son siège européen - nommé Campus Leman - est à Morges. Il a été inauguré en juillet 2020 et accueille plus de 150 employés.

«Nous sommes fiers d'ouvrir officiellement notre nouveau site de production biologique et de commencer la production de médicaments importants, susceptibles de sauver des vies, pour les patients atteints du cancer», a déclaré Hervé Hoppenot, directeur général de la société biopharmaceutique américaine spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments . «Nous pensons que cette nouvelle installation illustre notre engagement à favoriser l'innovation collaborative, et nous voulons remercier nos partenaires, notamment la Ville d'Yverdon, le canton de Vaud et Y-PARC, pour leur soutien et leur coopération tout au long de ce projet.»

«L'ouverture du site renforce les nombreuses expertises et compétences dans le domaine de la bioproduction déjà présentes dans le canton de Vaud. Elle contribue à la création d'emplois à très haute valeur ajoutée au cœur de la Health Valley et consacre ainsi davantage le canton de Vaud comme un pôle d'innovation majeur dans le domaine des sciences de la vie.», a relevé pour sa part Philippe Leuba, chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud.

L’usine de production biologique peut fabriquer des ingrédients pharmaceutiques biologiquement actifs (API) à usage commercial et clinique. Elle comprend également un espace de laboratoire pour le développement et l'optimisation des processus, et sera axée sur la production de produits oncologiques, notamment d'anticorps monoclonaux (mAbs).