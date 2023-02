Fribourg: 22’000 visiteurs ont pris part au Forum des métiers

Fribourg : Quelque 22’000 visiteurs ont pris part à l’édition 2023 du Forum des métiers

L’événement a pour vocation de permettre aux jeunes de découvrir des métiers et de trouver des stages.

Parmi les visiteurs, 7’800 élèves francophones et germanophones du canton ainsi que leurs accompagnants ont profité des six journées d’exposition pour s’informer sur les 230 métiers présentés par plus de 80 exposants.