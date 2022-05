Justice : Quelque 30'000 litres de vin étranger estampillés AOC Valais?

Une plainte a été déposée contre Château Constellation, cave proche d'œnologue et viticulteur valaisan Dominique Giroud.

Le Contrôle suisse du commerce des vins a déposé plainte contre Château Constellation, cave proche d'œnologue et viticulteur valaisan Dominique Giroud. L'instance suspecte, entre autres, cette dernière d'avoir livré aux Caves Orsat plus de 30'000 litres de vin étranger sous l’appellation AOC Valais. Ce que conteste Château Constellation, rapportent la RTS et Le Matin Dimanche.