Quelque 3000 poissons retrouvés morts dans la Sarine à Fribourg

Entre jeudi et vendredi, quelque 3000 ablettes ont été retrouvées échouées dans le lit de la Sarine,

à l’aval du Pont de Berne, en Basse-Ville de Fribourg. Le Service cantonal des forêts et de la nature (SFN), en collaboration avec Groupe E, mène actuellement une analyse du phénomène, qui s’est déjà produit en 2017 et en 2020. Producteur et distributeur d’électricité, Groupe E applique dès vendredi des mesures afin de limiter le risque d’échouage dans le secteur, a annoncé l’Etat de Fribourg.