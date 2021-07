Covid à Genève - Quelque 400 ados vaccinés en juillet

Le choix du jeune

Dès l’âge de 14 ans, ils se rendent la plupart du temps seuls au rendez-vous et signent le consentement à la vaccination. «Les équipes en place prennent le temps de discuter et de faire signer un document qui atteste que la jeune personne a compris tant les risques et les bénéfices de la vaccination, que les risques et les bénéfices d'une non- vaccination contre la COVID-19» précise la responsable. Puis, les équipes indiquent «si les parents sont au courant de cette démarche et s'ils sont d'accord». Questionnées sur les situations où l’avis des enfants et des parents diverge, les autorités rapportent un seul cas connu. Celui d’un ado qui a refusé la vaccination malgré la demande du parent. Résultat: il n'a pas été vacciné.