Valais : «Quelque 415 animaux de rente ont péri lors de 139 attaques de loups»

Le canton du Valais a publié, jeudi, le résultat du «Monitoring annuel loup et protection des troupeaux» et a fait le point sur les dommages et les montants investis en 2022. «51 loups ont été formellement identifiés. 415 animaux de rente ont été tués dans 139 attaques. Près de 2,5 millions de francs ont été investis pour la protection des troupeaux sur les alpages», ont signalé le Service de la chasse, de la pêche et de la faune et le Service de l’agriculture.