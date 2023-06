Nanterre (F): Quelque 45’000 policiers mobilisés pour la nuit

Des affrontements ont opposé manifestants et forces de l’ordre vendredi soir devant l’Hôtel de ville à Lyon, au début d’un rassemblement contre les violences policières interdit par la préfecture du Rhône. Au même moment, dans le centre de Grenoble, des devantures étaient brisées et des magasins pillés par des jeunes cagoulés, a constaté une journaliste de l’AFP.

«Pas de paix pas de justice», «Darmanin démission», «Soulèvements de la terre et des banlieues», «police raciste», «Pour Nahel»… scandait la foule réunissant des militants d’extrême gauche mais aussi des habitants de Lyon et de banlieues lyonnaises.

«On est racisé»

Après un début bon enfant, les violences ont éclaté très vite et la foule s’est rapidement dispersée dans les rues voisines et dans les ruelles de la colline de la Croix Rousse, pendant que les CRS vidaient la place. À Grenoble, des dizaines de jeunes gens encagoulés étaient rassemblés dans le centre, dont certains avec des chaussures et articles de sport pillés dans les magasins, au milieu des tirs de mortiers d’artifice, de grenades lacrymogène et d’incendies de poubelles et vélos. Un peu plus tôt des voitures avaient été incendiées dans un quartier périphérique, selon des images du quotidien régional Le Dauphiné.