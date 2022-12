Blanchiment : Quelque 463 millions d’amendes pour Danske Bank

Cette amende envers Danske Bank «est la plus importante jamais imposée au Danemark».

L’amende, qui intervient au lendemain du règlement de la procédure américaine sur le même dossier contre le paiement de 2 milliards de dollars, «est la plus importante jamais imposée au Danemark, dans le domaine du blanchiment d’argent», a relevé le procureur Jens-Christian Bülow, cité dans le communiqué.

«Il est extrêmement grave qu’une banque ne dispose pas de la gouvernance d’entreprise et des contrôles internes nécessaires dans le domaine du blanchiment d’argent et qu’elle ne réagisse pas correctement et rapidement aux alertes concernant un éventuel blanchiment d’argent», a-t-il souligné.