Grève des femmes

Quelque 500 femmes dans les rues de Lausanne

Après un lancement samedi soir vers minuit, des centaines de personnes ont manifesté dans le canton de Vaud à l’occasion de la grève des femmes.

Thématiques différentes

La grève s’est poursuivie ensuite dans trois endroits de la ville dès midi. Des actions et des prises de parole collective ont eu lieu avec des thématiques différentes: travailleuses en première ligne durant la crise du coronavirus à la Sallaz, violences raciales et afroféminisme à la Riponne et travail dans le domaine soignant et éducatif à Ouchy.