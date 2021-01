Trois semaines après le lancement de la campagne de vaccination, les autorités genevoises tirent un bilan positif. Entre 50 et 60% des plus de 75 ans inscrits ont pu être vaccinés.

En EMS, quelques 485 résidents ont bénéficié du vaccin cette semaine et 600 devraient recevoir la piqûre la semaine prochaine. Laurent Guiraud/ Tamedia

«Il y a eu une très forte adhésion de la population genevoise à la vaccination», s’est réjouit la pharmacienne cantonale, Nathalie Vernaz-Hegi, vendredi lors d’un point presse sanitaire Covid-19. Elle précise que 6’200 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne, le 28 décembre dernier. Entre 50 et 60% des plus de 75 ans inscrits ont déjà reçu la première dose. En EMS, quelques 485 résidents ont bénéficié du vaccin cette semaine et 600 devraient recevoir la piqûre la semaine prochaine.

«Nous avons sous-estimé l’engouement des Genevois. Nous avons reçu 80’000 appels en une semaine. Au début, il a effectivement pu y avoir de l’attente et nous nous en excusons. Mais on voit que le système en place fonctionne. Aujourd’hui, nous vaccinons 900 personnes par jour», a indiqué Adrien Bron, directeur de la santé. Le dispositif de vaccination va d’ailleurs être élargi, dès la semaine prochaine, avec le début d’un projet pilote de vaccination à domicile mené par l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) et l’ouverture de trois nouveaux sites. La Clinique Générale-Baulieu, la Clinique des Grangettes et le Centre médical universitaire (CMU) viendront compléter les trois centres de vaccination déjà en place, soit M3 Sanitrade, la Clinique de Carouge et la Clinique et permanence de Onex.

Le vaccin Moderna débarque

Autre sujet de réjouissance pour la pharmacienne cantonale: l’enregistrement du vaccin Moderna cette semaine. Plus de 10’000 doses ont d’ailleurs été livrées vendredi matin et rejoignent celles du vaccin Pfizer actuellement utilisé à Genève. «Pour des questions de logistique, les patients ne seront pas en mesure de choisir lequel des deux vaccins leur sera injecté. Mais les deux ont la même efficacité et les mêmes effets secondaires», a assuré Nathalie Vernaz-Hegi.

Les nouvelles souches du Covid

«Nous avons identifié 70 personnes porteuses du nouveau variant britannique et un cas de la souche sud-africaine à Genève, a annoncé la médecin cantonale, Aglaé Tardin. A la reprise, seules 20 personnes avec un nouveau variant avaient été signalées. Il y a donc une augmentation récente.» Une des personnes porteuses du variant anglais a été détectée dans un EMS. Si la structure n’a pas enregistré de flambé de cas par la suite, elle reste sous l’étroite surveillance des autorités sanitaires genevoises.

L’augmentation constatée a poussé les autorités à renforcer, une fois encore, l’identification précoce du virus pour freiner la progression de cette nouvelle souche. «Désormais, nous allons proposer aux personnes qui ont été en contact avec un cas Covid et qui sont en quarantaine de se faire tester le 5ème jour de l’isolement», a déclaré la responsable. Le test n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé et sera gratuit.

Vaccin efficace contre les variants? La médecin cantonale assure que «le vaccin protège contre les nouveaux variants, dans la mesure où aucune baisse d’efficacité des vaccins n’a été observée pour l’instant.» Elle relève néanmoins qu’il existe «un enjeu important autour des nouvelles souches» car l’efficacité vaccinale n’est pas certaine si d’autres variants venaient à arriver.

Les prochains à se faire vacciner?

Pour l’heure, 18’000 aînés sont inscrits pour une injection et 6500 sont sur liste d’attente. Lorsque la vaccination de la population la plus à risque, soit les plus de 75%, arrivera à son terme (ndlr: après l’injection de la seconde dose en février), les prochains à se faire vacciner seront les personnes entre 18 et 74 ans atteintes d’une maladie chronique, avec un risque élevé de développer une infection lié au Covid. Les viennent-ensuite seront le personnel de santé et les travailleurs encadrant les personnes vulnérables. Les autorités communiqueront lorsque la vaccination sera ouverte à d’autres tranches de la population, pour l’instant, elle reste réservée aux plus de 75 ans.