Vaud : Quelque 70 machines à sous illégales dans une trentaine de commerces

Les faits se sont passés à Renens, Moudon ou encore Oron-la-Ville. Dans les arrière-boutiques d’une trentaine d’établissements publics vaudois régnait un petit air de Las Vegas. C’est là, à l’abri des regards, qu’un homme avait installé et exploitait quelque 70 machines à sous. Le problème, c’est que ces installations sont interdites dans le canton de Vaud depuis 2016, comme elles le sont aussi à Neuchâtel, en Valais, à Genève ou dans le Jura. Seules sont autorisées les machines qui permettent de gagner des parties gratuites, alors que celles permettant de gagner de l’argent (ou des équivalents) ont été bannies.

L’entrepreneur travaillait avec la complicité des gérants des restaurants, bowlings et autres salles de jeux, explique «24 heures». Ces derniers payaient les gagnants avec l’argent de leur caisse. Ensuite, l’exploitant les remboursait et ils se répartissaient les bénéfices à parts égales. Il fournissait même des carnets que les gérants devaient remplir pour la bonne comptabilité de leur petite entreprise. Reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les jeux d’argent, il a écopé d’une peine pécuniaire de 5400 francs, assortie d’un sursis de deux ans, et d’une amende de 1200 francs.