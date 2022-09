Energies renouvelables : Quelque 700’000 emplois en plus dans le monde en un an

Au total, le nombre d’emplois dans le secteur mondial des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectrique, biocarburants, biogaz, géothermie) a atteint 12,7 millions en 2021, contre 7,28 millions il y a dix ans (2012) et 12 millions en 2020, les deux-tiers se trouvant en Asie. Au total, la seule Chine représente 42% des emplois du secteur, l’Union Européenne et le Brésil pesant pour 10% chacun, les États-Unis et l’Inde 7%, indique l’Irena dans son rapport.

Secteur en expansion

Exploitation de la biomasse

Dans ce secteur, la Chine représente 48% du total des emplois, et l’Asie au total 57%, suivie par l’Europe (25%), les États-Unis (16%). L’Afrique et l’Océanie représentent 2% des emplois. Par pays, trois pays européens sont dans le top 10, l’Allemagne en deuxième position derrière la Chine, le Danemark (7e), et le Royaume-Uni (8e). L’Europe est leader dans l’installation de champs éoliens en mer qui nécessitent des installations plus complexes qu’à terre, des câbles sous-marins.