Fribourg: 750 réfugiés logeront dans la caserne de la Poya

Fribourg : Quelque 750 réfugiés logeront dans la caserne de la Poya

Les militaires ayant quitté les lieux, la caserne de la Poya à Fribourg sera utilisée temporairement pour faire face à l’afflux de requérants d’asile et des personnes ayant fui la guerre en Ukraine. Le Secrétariat d’État aux Migrations (SEM) et le canton de Fribourg y installeront respectivement un centre fédéral d’asile (CFA) et un foyer d’hébergement cantonal, à partir du mois de janvier prochain. La capacité totale du site est de 750 places, soit 500 places pour le SEM et 250 pour le canton. Les lieux seront clairement séparés. L’exploitation du CFA est prévue à partir du 9 janvier, avec un accueil progressif des requérants d’asile et des ressortissants ukrainiens selon le besoin, jusqu’au 31 décembre. Une scolarisation n’est pas prévue pour d’éventuels enfants logés dans le centre.