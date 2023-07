Canton de Fribourg: ils trouvent des vers dans les sushis

Une demi-douzaine de fermetures par an

En moyenne, un établissement de restauration doit s’attendre à un contrôle officiel du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires tous les deux ans au plus tard. «En cas de signalement d’intoxication ou de réclamation, on peut aller vérifier sur place que la santé du consommateur n’est pas mise en danger. On effectue des prélèvements et on procède à des analyses afin de détecter des micro-organismes pathogènes. Parfois, ce sont même les employés qui nous alertent. Dans les cas problématiques, on peut très bien procéder à un recontrôle après quelques jours ou semaines. En moyenne, nous ordonnons une demi-douzaine de fermetures par an. Elles ne sont pas définitives. On rouvre une fois que la conformité aux règles d’hygiène est rétablie», détaille Xavier Guillaume, chimiste cantonal.