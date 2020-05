Elizabeth Hurley

«Quelque chose d'absolument terrible m'est arrivé l’an dernier»

Lors d’une émission, l’actrice britannique est revenue sur une épisode dans une station-service qui l'a traumatisée.

Elizabeth Hurley s’est dit extrêmement choquée lorsque des voleurs ont dérobé son sac à main dans une station-service l'an dernier. L'actrice britannique a dévoilé l'incident dans un podcast nommé «My Wardrobe Malfunction with Susannah Constantine», et a expliqué être encore hantée par le vol.

«Quelque chose d'absolument terrible m'est arrivé l'an dernier: j'avais garé ma voiture dans l'une de ces grandes stations, celles avec des restaurants, et quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que quelqu'un avait ouvert ma voiture et avait pris mon sac à main», dévoile-t-elle.