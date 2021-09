Road trip fatal: le témoignage troublant d'un passant

Road trip fatal aux États-Unis : «Quelque chose semblait bizarre»

Quelques jours avant sa disparition, Gabby s’était violemment disputée avec son fiancé, et la police avait dû intervenir. Un témoin raconte ce qu’il a vu ce jour-là.

Gabby Petito, dont le corps a été retrouvé dimanche dans un parc national du Wyoming, a bel et bien été victime d’un homicide, a annoncé mardi le FBI. Les causes de la mort ne sont pas encore connues. Le fiancé de la jeune femme, lui, est toujours introuvable. Pendant que la traque continue, notamment dans une réserve marécageuse de Floride, plusieurs témoignages soulignent la tension qui grandissait au sein du jeune couple. Un homme prénommé Chris a assisté à la violente dispute ayant nécessité l’intervention de la police, le 12 août. La vidéo de cet incident avait été largement diffusée après la disparition de Gabby.

La jeune femme et son fiancé se sont pris de bec devant un magasin de l’Utah pour une histoire de smartphone, rapporte le «New York Post». «Ils se parlaient de manière agressive et quelque chose semblait bizarre. Je crois que l’homme a pris le téléphone de la femme. On aurait dit qu’il ne la voulait pas à l’intérieur du van», a raconté Chris. Brian est monté dans le véhicule et la jeune femme l’a suivi. «À un moment donné, elle l’a frappé dans le bras et/ou au visage et essayait d’entrer dans la camionnette», a expliqué cet homme aux enquêteurs.

C’est devant ce magasin que Gabby et Brian se sont pris de bec. Google Maps

L’Américaine de 22 ans aurait alors demandé à son petit ami pourquoi il était «aussi méchant» et serait montée sur le siège passager en passant par-dessus lui. Chris a eu l’impression que Brian essayait de partir et de la laisser sans téléphone. La personne qui a alerté la police après avoir assisté à cette scène avait donné une version différente, expliquant que c’était le jeune homme qui avait frappé sa fiancée et non le contraire. Le couple a été arrêté peu après sur le bord d’une route. Une ranger présente au moment de l’intervention dit avoir essayé d’ouvrir les yeux de Gabby sur l’état de sa relation avec Brian.

Une ranger avait flairé une relation «toxique»

Superviseuse de la protection des visiteurs et des ressources au parc national d’Arches, Melissa Hulls a expliqué à la jeune femme que son histoire avec son fiancé semblait «toxique». «J’ai probablement été plus franche avec elle que je n’aurais dû l’être. Je l’ai implorée de réévaluer la relation, je lui ai demandé si elle était heureuse avec lui et je lui ai dit que c’était l’occasion pour elle de trouver une autre voie, de changer de vie. L’idée d’être loin de lui provoquait beaucoup de stress chez elle», confie à Deseret News la ranger, qui avoue ne pas avoir le courage de regarder ce que sa bodycam a enregistré ce jour-là.

«C’est dur d’y penser maintenant, parce que je sens que j’aurais pu en dire plus pour l’aider», regrette-t-elle. Selon Melissa Hulls, elle et les autres officiers présents sur les lieux à ce moment-là ont pensé avoir affaire à une crise passagère. Ils ont estimé que ni Gabby, ni Brian n’étaient en danger au point de justifier une action plus sérieuse des autorités. Face aux critiques, Melissa Hulls répond qu’il est «facile» de scruter les séquences des bodycam après-coup. «Sur le moment, nous avons constaté des blessures mineures et deux personnes qui s’excusaient», explique-t-elle.