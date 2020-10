Quelques astuces pour affronter la saison hivernale à vélo

Les températures baissent, les routes deviennent glissantes et il fait de plus en plus nuit. Nous allons vous montrer comment affronter la saison hivernale en toute sécurité à vélo.

Faire du vélo en automne et en hiver requiert la plus grande attention et de l’expérience. Sentiers étroits jonchés de feuilles mortes mouillées, passages à niveau au revêtement en caoutchouc glissant, goulots d’étranglement offrant peu de visibilité, où il n’est pas rare qu’un cycliste surgisse subitement à contresens: les cyclistes quotidiens connaissent bien les endroits traîtres sur leur parcours. Et ceux à dos de vélos électriques sont confrontés aux mêmes défis que ceux sur vélos traditionnels, à la différence près qu’ils ont tendance à être plus rapides. C’est pourquoi il est important de bien se préparer et de bien équiper son vélo en amont de l’hiver.

Se protéger du froid en adoptant la technique de l’oignon

En cette saison, pas de vélo sans vêtements chauds. Les cyclistes expérimentés savent toutefois que s’habiller trop chaudement fait vite transpirer lors de trajets longs ou vallonnés, ce qui entraîne à son tour une rapide déperdition de la chaleur. C’est pourquoi il est crucial de bien choisir sa tenue, ce qu’on n’acquiert qu’avec un peu d’expérience. Il s’agit d’adopter la technique de l’oignon, qui consiste à superposer des sous-vêtements fonctionnels, une couche isolante et, pour finir, une protection contre les intempéries, afin de pouvoir faire face à toutes les conditions météorologiques. Du reste, les pare-chocs montés sur le vélo électrique protègent des éclaboussures et évitent de salir ses vêtements.

Il est parfaitement possible de faire du vélo électrique par temps froid et pluvieux, à condition d’être équipé en conséquence. Auto-Medienportal.Net/BMVBS En automne et en hiver, il est conseillé aux cyclistes d’adopter la technique de l’oignon. www.ortlieb.com | pd-f Les pare-chocs protègent par ailleurs les vêtements des éclaboussures. www.ortlieb.com | pd-f

Garder la batterie au chaud

Les batteries doivent également être gardées au chaud pour permettre une efficacité optimale de leur processus électrochimique. Il est recommandé de les recouvrir d’une housse en néoprène les jours de grand froid, afin d’éviter une perte rapide de leur température de fonctionnement. Une fois arrivé à destination, mieux vaut emporter la batterie à l’intérieur. Les bornes exposées doivent alors être protégées de la pluie et de la neige par des capuchons élastiques en néoprène spécialement conçus à cet effet.

Se rendre visible

Rendez-vous visibles! Une pluie persistante et l’obscurité précoce sont un défi pour tous les usagers de la route. Il est donc d’autant plus important d’être clairement visible pour les autres, en particulier dans les villes, où la circulation est dense. Il est recommandé aux cyclistes de porter un gilet de sécurité ou des vêtements munis de bandes réfléchissantes. Des réflecteurs installés sur le vélo électrique lui-même peuvent également augmenter la visibilité. Le gilet de sécurité est pratique dans la mesure où il peut être enfilé et retiré rapidement, où il augmente la visibilité et où il n’oblige pas le cycliste à changer complètement de tenue et à ruiner son look.

Allumer ses phares

L’éclairage des vélos est peut-être l’élément le plus important pour accroître la visibilité et, par conséquent, sa propre sécurité dans la circulation routière. Car un éclairage en bon état de fonctionnement permet non seulement au cycliste de mieux voir, mais également d’être mieux vu par les autres usagers. Les vélos électriques modernes offrent un système d’éclairage puissant, équipé de feux de jour, de stop, de route et de croisement. Les dynamos à l’ancienne, dont l’entraînement passe par les rayons, sont à proscrire. Elles ont tendance à vite se dérégler et à ne plus produire de courant. Mieux vaut opter pour des dynamos intégrées dans le moyeu de la roue. Elles sont discrètes et ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Une autre option consiste à fixer des phares supplémentaires sur le guidon et la selle. Il existe également des casques de vélo avec LED intégrées.

Adhérer à la chaussée

En automne et en hiver, le risque de crevaison a tendance à être plus élevé. Au crépuscule et dans l’obscurité, on voit souvent trop tard les tessons ou autres objets susceptibles de crever un pneu. Dans ce cas, les pneus anticrevaisons peuvent être une solution. En outre, les pneus doivent être suffisamment gonflés pour assurer une adhérence optimale. Pour les pneus ordinaires, il est généralement conseillé d’avoir une pression proche de la valeur maximale indiquée sur la tranche du pneu. En revanche, sur routes glissantes, on peut légèrement dégonfler ses pneus. Cela offre une meilleure adhérence à la chaussée et donc une meilleure traction du pneu. La pression ne doit cependant jamais être inférieure à la valeur minimale, également indiquée sur la tranche du pneu. Il faut par ailleurs contrôler la pression des pneus, y compris lorsque le vélo n’a pas été utilisé pendant une longue période. Un pneu à plat peut entraîner la formation de fissures dues aux plis.

Contrôler les freins

Les freins d’un vélo doivent être en parfait état de marche en toutes saisons. Les patins et les jantes doivent immédiatement être remplacés, s’ils sont usés. Des marquages indiquant leur degré d’usure se situent sur les patins et les rayons. Il est toutefois préférable de faire contrôler les freins par un spécialiste, qui procédera par la même occasion à un contrôle complet avant l’hiver.

Trêve hivernale