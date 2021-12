Repas sans viande – Quelques astuces pour un réveillon à la sauce végétarien ou végan

La fondue au champagne

Le livre de cuisine en ligne Swissmilk donne quelques idées de repas végétariens à servir pendant les fêtes. Pour une entrée festive, sont suggérés les légumes d'hiver comme la courge, le panais ou le céleri, avec des associations telles que panais-pomme-crème ou courge-ricotta suisse-citron. Pour le plat principal, les vols-au-vent avec une sauce aux morilles et à la crème sont proposés, tout comme le risotto aux bolets, les spaghetti cuits dans du vin rouge et le tartare de betterave au sérac. Plus original et de circonstance, la fondue au fromage à laquelle on ajoute non pas du vin blanc mais du champagne. Et pour le dessert, mousse au Toblerone, gâteau à la panna cotta sans gélatine ou bûche de Noël au moka.