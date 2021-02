Ce n’est pas parce que les restos sont fermés qu’on ne peut pas célébrer l’amour comme si on y était.

Selon un sondage de la plateforme de réservation de restaurants TheFork, 45% des Suisses entendent bien célébrer la Saint-Valentin cette année. La majorité d’entre eux aurait préféré le faire au restaurant. Mais, en raison des mesures sanitaires, ça ne sera pas possible. À moins de réserver une nuitée dans un bel hôtel et d’en profiter pour se rendre au restaurant du lieu, vu que ces derniers peuvent encore servir.

Toutefois, pour le plus grand nombre, ça se fera à la maison. Reste à définir le menu. Le 14 février, commander le soir-même un repas sur les applications de livraison à domicile? Pourquoi pas… Mais il manquera sans doute une touche de charme, appréciée à cette occasion.

Et si on ne souhaite pas cuisiner, il reste alors la possibilité de commander un menu à l’emporter dans un resto. Bon nombre de chefs, dont l’établissement est fermé depuis des semaines, se lâchent justement un peu pour cette Saint-Valentin et proposent des menus savoureux à des prix attractifs.

Il est possible de trouver toute une liste de restos de toute la Suisse romande qui servent en take-away pour l’occasion sur l’application de réservation TheFork.

Et sinon, voici un florilège de bonnes adresses romandes où, à l’heure de la rédaction de cet article, il est encore possible de se procurer un dîner romantique.

Enfin, pour ceux qui préfèrent cuisiner, ce vendredi nous vous proposerons sur le site de 20 minutes, quelques idées de mets et de menus spécialement conçus pour l’occasion.

Fribourg

L’Hôtel Cailler, à Charmey propose un menu à trois plats et avec amuse-bouches à venir chercher entre vendredi et dimanche. L’énoncé des plats fait bien envie, surtout la ballottine de volaille, servie avec sa sauce aux morilles à la crème de Gruyère et son mille-feuille de pommes de terre. Le dessert promet aussi d’être succulent, tout en n'étant pas des moins sensuel.

Genève

Yoann Caloué propose au Flacon un menu romantique haut de gamme avec caviar et truffe. De très jolis intitulés qui laissent imaginer des plats de haut vol, comme toujours. Commande par SMS ou WhatsApp au 078 907 38 89.

Le Café de Peney propose six plats pour son menu de la Saint-Valentin. Dont un dos de turbot grillé avec une sauce Syrah. Voilà qui fait d’avance saliver! À réserver par téléphone au 022 753 17 55.

Bisous, c’est le nom du menu concocté par le chef Serge Labrosse du Boléro Bistrot. Les plats vont de la Saint-Jacques au tourteau, en passant par un dessert léger et rafraîchissant au litchi et à la bergamote.

Jura

Une petite liste des diverses offres spéciales jurassiennes pour célébrer l’amour, est disponible sur le guide de la restauration du Jura, juragourmand.ch.

La Teinturerie, à Delémont, qui fait pour la Saint-Valentin quatre plats, amuse-bouche et mignardises. En plat principal on trouvera du veau des Franches-Montagnes rôti. Poire Belle-Hélène et entremets au chocolat, un classique de la Saint-Valentin. Miam!

L’Hôtel-Restaurant de la Baroche, à Fregiécourt, qui propose un menu tout en saveurs qui donnent envie (vins offerts).

Neuchâtel

L’Hôtel de l’Aigle, à Couvet, propose un menu romantique et aux produits locaux à un prix des plus corrects. On fond d’avance sur la sauce Saint-Amour et le moelleux au chocolat qui, bien que classique, peut s’avérer vite torride.

Valais

Le chef Damien Germanier propose, via son Take-Away, La Bouate, un menu de Saint-Valentin à venir chercher à Sion ou Martigny. Avec le plus food porn des plats principaux, bien connu du chef: un pithiviers de bœuf, foie gras, volaille et sa garniture.

L’Hostellerie du Pas-de-l’Ours du chef Franck Reynaud, à Crans-Montana, vend un menu à quatre plats plutôt abordable et aux énoncés qui donnent très envie. À réserver par téléphone 027 485 93 33 ou par mail pasdelours@bluewin.ch.

Quenelle de poisson aux écrevisses et yuzu ainsi que bœuf Wellington, voici deux des mets du menu spécial à l’emporter pour la fête des amoureux du restaurant le 42, à Champéry. À commander avant jeudi 11 février à midi, au 079 929 28 93.

Vaud

La talentueuse cheffe de Bex, Marie Robert, vous proposera elle une boîte et un menu à l’emporter, mais qui demandera tout de même de mettre la main à la pâte pour terminer certains éléments de ce joli menu à trois plats. Il faudra compter environ une heure de cuisine, tout en suivant les conseils de la cheffe en live sur les réseaux sociaux.

Les Escapades gourmandes, à Lausanne, du chef Xavier Bats proposent un menu de trois plats avec amuse-bouche et mignardises à l’emporter. Un menu gourmand, avec un dessert capricieux à l’orange et au chocolat truffé qui devrait s’avérer fameux! À réserver avant mercredi 10 février.

Un menu qui fait très envie, c’est celui du chef Mathieu Bruno, du restaurant Là-Haut, à Chardonne. Avec des produits classiques d’un menu de Saint-Valentin, le chef invite toutefois au voyage avec un ceviche en entrée, ou encore une infusion de poivres avec sa viande. À réserver d’ici à jeudi, à midi.