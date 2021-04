La bise glaciale n’a pas arrêté les coronasceptiques et opposants aux mesures anti-Covid. Mardi soir, non loin de la gare, quelque 200 personnes se sont réunies afin de dénoncer la gestion de la crise sanitaire par les autorités fédérales et appeler à voter contre la loi Covid, soumise à votation en juin prochain. L’autorisation de la manifestation était conditionnée au respect des mesures sanitaires et notamment au port du masque. Si, au début, cette obligation a été respectée par une bonne partie de l’assemblée, les participants ont peu à peu ôté leur masque au fur et à mesure des discours.