boom des camping-cars - Quelques conseils pour des vacances en camping-car sans entrave

Malgré les campagnes de vaccination et la levée des restrictions de voyage, la pandémie du coronavirus continue d’avoir la mainmise sur l’industrie du voyage. Cette situation profite en particulier au tourisme local et aux campings suisses, mais également à l’industrie du camping-car. Alors que 2020 était déjà une année record en termes de vente, il s’est écoulé 1839 camping-cars neufs de janvier à mars en Suisse, soit un tiers de plus qu’à la même période l’année dernière.

Un essor confirmé par Autoscout 24. Les requêtes effectuées sur le site depuis 2018 ont augmenté de près de 40% rien que pour les camping-cars compacts, avec des pics au premier trimestre 2021. Mais à quoi faut-il veiller lors de son achat? À moins qu’un véhicule de location ne fasse l’affaire. Nous allons tenter de vous éclairer.

Quel véhicule?

Chaque camping-car est un compromis entre mobilité et confort de vie. Les camping-cars au format minibus se conduisent comme des voitures, mais sont dénués de commodités telles qu'une salle d’eau. Les camping-cars de plus grande taille sont généralement équipés de lits, d'une douche et de toilettes fixes, mais ne conviennent que de manière limitée à un usage quotidien. Les camping-cars d'une longueur allant jusqu'à neuf mètres offrent encore plus de confort pour un plaisir de conduite moindre dans les rues étroites. Et dans le cas des modèles à alcôve particulièrement adaptés aux familles, avec une niche de couchage au-dessus de la cabine du conducteur, la hauteur rend la manipulation plus difficile. Dans tous les cas, vous devez jeter un coup d'œil au véhicule pour vous faire une idée de ses dimensions.

Le camping-car vous permet de visiter, chaque jour, un nouvel endroit isolé. Gantas Vaičiulėnas/Pexels

Acheter ou louer?

Il s’agit avant tout d’une question financière. Les modèles compacts démarrent à environ 45’000 francs, tandis que les camping-cars de luxe atteignent souvent des sommes à six chiffres. Il y a ensuite la question de la disponibilité: si vous passez commande, aujourd’hui, d’un camping-car neuf, il ne faudra pas espérer une livraison avant l'été 2022, notamment en raison de problèmes de fournisseurs liés au coronavirus. Quoi qu’il en soit, il est recommandé aux novices en camping-car de commencer par un voyage découverte. Cela peut se faire aussi bien par l'intermédiaire de sociétés de location classiques que par des sites de partage du type Mycamper.ch.

Où a-t-on le droit de passer la nuit?

En Suisse, le camping sauvage n'est pas interdit par la loi, mais il n’est pas non plus autorisé de manière générale. Si vous souhaitez tout de même en faire, vous devez vous renseigner à l'avance auprès de la commune concernée. Il est plus facile de trouver une place dans un camping - mais comme la demande est actuellement très élevée, il faudra vous dépêcher pour faire une réservation.

Existe-t-il également des camping-cars électriques?

Jusqu’à présent, le modèle Irdium de la société allemande WOF est le seul camping-car électrique disponible sur le marché. Son coût: 169’000 euros. Il ne reste donc plus que la solution coûteuse de transformer votre camping-car existant en véhicule électrique ou votre minivan électrique en camping-car. À moins d’attendre la sortie du successeur électrique du Bulli, le Volkswagen ID Buzz, prévue en 2022.