Nos amies les bêtes : Quelques conseils pour ne pas effrayer votre animal la nuit d’Halloween

Le soir du 31 octobre peut être terrifiant pour nos chiens et chats. L’organisation Quatre Pattes recommande de ne pas les déguiser et de les préserver du bruit de la sonnette.

Le chocolat peut les tuer

L’organisation rappelle que les sucreries elles-mêmes sont dangereuses pour la plupart de nos amies les bêtes. Pire encore pour le chocolat. Même ingéré en petite quantité, ce dernier peut être mortel. Il est donc recommandé de tenir les douceurs hors de leur portée, avant que celles-ci ne terminent dans le panier des petits fantômes et jeunes sorcières. Pour ne pas croiser ces derniers, il est recommandé de promener Milou avant la tombée de la nuit et de rentrer Félix au crépuscule.

Et si choux pourraient-ils être transformés en citrouille ou en chauve-souris, Quatre Pattes déconseille de déguiser les animaux de compagnie. D’abord source de stress, et d’autant plus si des parties du déguisement volent dans tous les sens, le costume peut entraver leur liberté de mouvement, et par conséquent leurs moyens de communication.