États-Unis : Quelques entreprises traquent les gaz nocifs pour l’environnement

En raison d’un manque de mesures gouvernementales, des entreprises récupèrent les CFC (ou chlorofluorocarbures) pour les détruire.

Rick Karas s’est mis en lien avec la société nommée Tradewater. L’un des employés est venu chercher la bonbonne chez lui à Peotone. Quelques minutes plus tard, il avait gagné 100 dollars, et le gaz était en route pour l’incinérateur.

Rick Karas s’est mis en lien avec la société nommée Tradewater. L’un des employés est venu chercher la bonbonne chez lui à Peotone, village de l’Illinois à environ une heure de route de Chicago. Quelques minutes plus tard, il avait gagné 100 dollars, et le gaz était en route pour l’incinérateur.

À une époque, les CFC étaient très utilisés dans les climatiseurs ou les réfrigérateurs, et le gaz était conditionné dans des bouteilles qui, avec le temps, se mettent à fuir. «Je suis content. J’ai un peu d’argent dans la poche, et c’est bon pour l’environnement», a dit à l’AFP Rick Karas, un apiculteur, soufflant qu’il n’avait aucune idée du caractère nocif de cette bouteille de gaz.

C’est le genre d’opération que l’entreprise, basée à Chicago, préfère. Sur internet, il n’est pas fait mention de leur but environnemental, et l’entreprise opère même sous un autre nom, «Refrigerant Finders», afin de contourner ce sujet qui reste controversé et très marqué politiquement aux États-Unis.

Selon Chad Dorger, qui s’est rendu chez Rick Karas pour récupérer la bouteille de gaz, 80% des clients se fichent de ce qu’il advient de leur produit par la suite. Restent les autres. Ils peuvent «purement et simplement refuser (de vendre), et dire: «non, je veux que ce soit utilisé», ou «je ne crois pas au canular du changement climatique», raconte-t-il.

Destruction de la couche d’ozone

Malgré tout, la récupération des CFC est l’un des rares succès dans la quête de l’humanité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, causant lui-même des tempêtes plus puissantes, des sécheresses plus prononcées et des incendies plus intenses.