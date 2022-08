JOURNEE INTERNATIONALE DE LA BIÈRE: Quelques faits pour tester vos connaissances en bière

Le 5 août est la journée internationale de la bière. Raison de plus, pour les uns, de lever le coude et de tester ses connaissances en bière, pour les autres.

1. D’où vient la bière la plus ancienne?

La grotte de Rakefet, dans l’actuel Israël, est considérée comme la plus ancienne brasserie connue à ce jour. Dans la culture natoufienne, on brassait déjà de la bière il y a quelque 13’000 ans. La plus vieille recette de bière proviendrait de Sumer, dans l’actuel Irak.

2. Combien coûte la bière la plus chère au monde?

En 2009, une personne a remporté à une vente aux enchères au Royaume-Uni une bouteille de bière blonde Löwenbrau qui avait survécu à la catastrophe du dirigeable Hindenburg en 1937 dans le New Jersey et qui avait été retrouvée par le pompier Leroy Smith. L’acheteur avait déboursé l’équivalent de 11’000 francs pour la bouteille.

3. Quel pays est le plus gros consommateur de bière?

Depuis plusieurs années, la République tchèque occupe la première place des pays dans lesquels la consommation de bière est la plus élevée, avec une moyenne de 181,9 litres par an et par habitant. C’est ce que révèle le portail de statistiques allemand Statista. Elle est suivie de l’Autriche, de la Pologne et de la Roumanie.