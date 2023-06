CENTENAIRE: Quelques faits sur les 24 Heures du Mans

1. Une durée effective de 24 heures

FIA WEC

À l’origine, les 24 Heures du Mans étaient une course d'endurance automobile dont l’objectif était de prouver la durabilité, la fiabilité, la qualité et la performances des voitures. En effet, à cette époque, l'industrie automobile n'en était qu'à ses débuts et les possibilités de tests extrêmes faisaient défaut. La course des 24 heures du Mans devait être le test ultime pour l'homme et la machine.

2. Lieu de naissance de la douche au champagne

FIA WEC

Le pilote américain Dan Gurney, vainqueur du Mans en 1967, est l'homme qui a lancé la tradition de la douche au champagne sur le podium. Il voulait reproduire une scène de l'année précédente, lorsque le bouchon avait accidentellement jailli et éclaboussé les spectateurs. L'année suivante, Dan a secoué sa propre bouteille et cette tradition s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui dans le monde de la course.

3. Une avance légendaire de 350 kilomètres

Pour être précis, il s'agissait de 349,808 kilomètres. C'est l'écart le plus important jamais enregistré entre un vainqueur et son dauphin au Mans. Cela s'est produit en 1927, lorsque le vainqueur a franchi la ligne d'arrivée en trombe au volant d'une Bentley, laissant son dauphin à près de 350 kilomètres derrière lui.

4. Une vitessse record de 405 km/h

FIA WEC

Avant l'installation de deux chicanes (pour la première fois pour la course de 1990), la fameuse ligne droite des Hunaudières avait une longueur de 5,8 kilomètres. En 1988, le Français Roger Dorchy y a réalisé une vitesse de plus de 400 km/h. En 2017, Kamui Kobayashi a signé le tour le plus rapide au Mans en 3’14’’791 au volant de sa Toyota TS050 HYBRID.

5. Trois safety cars sont nécessaires

PORSCHE

Normalement, il n’y a qu’une seule safety car lors d’une course WEC, mais au Mans, trois sont nécessaires pour couvrir la totalité des 13,62 kilomètres du circuit. Elles sont coordonnées de sorte à être en permanence à équidistance l’une de l’autre et à assurer l’équité lors de la reprise de la course.

6. Un départ de course légendaire et dangereux

CAPTURE D’ECRAN YOUTUBE

Autrefois, les pilotes devaient traverser le circuit en courant après la chute du drapeau à damier, monter dans leur voiture, attacher leur ceinture et démarrer leur véhicule. Le départ dit «Le Mans» a été abandonné en 1970 en raison de problèmes de sécurité et de plusieurs décès. Le départ lancé a été introduit en 1971.

7. Trois pilotes par voiture

FIA WEC

Depuis les années 1980, trois pilotes se partagent le cockpit de chaque voiture de course, avec un changement de pilote toutes les quatre heures, un pilote ne pouvant pas conduire plus de 14 heures. Avant cette réglementation, il n'y avait pas de limitation du temps de conduite. En 1952, le pilote de course français Pierre Levegh rêvait de remporter Le Mans en solitaire. Il réalisait un temps record de 22 heures et 50 minutes lorsque son rêve presque glorieux s'est terminé dans l'ignominie, parce qu’il a calé et perdu.

8. Les femmes, présentes depuis le début

LAMBORGHINI

Les 24 Heures du Mans étaient également différentes en ce qui concerne la participation des femmes pilotes. Depuis 1923, 64 femmes pilotes de 15 pays ont pris le départ et ont terminé la course à 77 reprises. Anne-Charlotte Verney détient le record de longévité avec dix participations entre 1974 et 1983. Son meilleur classement a été une sixième place avec une Porsche 935 en 1981. Cette année, la pilote suisse Rahel Frey sera également au départ du Mans avec ses Iron Dames et sa voiture de course rose.

9. Porsche: le vainqueur record

PORSCHE

Le constructeur automobile allemand détient plusieurs records aux 24 Heures du Mans. Avec 19 victoires au classement général et 108 victoires de catégories, Porsche est la marque automobile la plus titrée dans ce sport, suivie par Audi, qui compte 13 victoires.

10. Tragique accident