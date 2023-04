Cyclisme: Quelques mois après la naissance de son deuxième enfant, elle fait son retour

Elizabeth Deignan n’est pas faite du même bois que Madame tout le monde. La native d’Otley, dans le Yorkshire de l’Ouest, a fini 88e de la Flèche wallonne ce mercredi en Belgique. Un résultat brut qui ne saurait la satisfaire, mais il faut savoir que l’Anglaise n’avait plus collé un dossard sur son maillot depuis octobre 2021 et son Tour national.

«Le plan était en effet de me donner un peu plus de temps pour faire mon come-back, a-t-elle expliqué. Mais je suis avant tout une coéquipière et c’est important pour moi de soutenir mes collègues. J’ai pu voir qu’elles avaient eu pas mal de malchance, avec des chutes et des maladies. Ça aurait été un peu bête de ma part de rester m’entraîner chez moi, alors que je peux faire le même boulot en course.»

La coureuse du nord du Royaume sait en plus à quoi s’attendre. Elle avait déjà accouché d’une petite Orla en 2018 et elle était revenue encore plus forte. L’ancienne spécialiste de la piste était remontée sur sa bicyclette à la même période et avait directement pris une incroyable 7e place sur Liège-Bastogne-Liège 2019. L’année suivante, elle remportait le Tour de Suisse et surtout le premier Paris-Roubaix de l’histoire, au bout d’une échappée de… 82 kilomètres.