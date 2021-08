Afghanistan : «Quelques petites centaines» de Britanniques n’ont pas été évacués

Après avoir mis fin à ses évacuations samedi, le Royaume-Uni déplore «le fait que quiconque ait pu être laissé sur place».

Le Royaume-Uni a mis fin samedi aux évacuations de Britanniques et d’Afghans vulnérables ou qu’il employait localement, peu avant le retrait dans la nuit des États-Unis, marquant la fin de 20 ans de guerre, mais il est critiqué pour avoir laissé sur place de nombreux candidats au départ. «Nous regrettons le fait que quiconque ait pu être laissé sur place», a déclaré le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, sur la chaîne Sky News.

Il a indiqué que «quelques petites centaines» de Britanniques se trouvaient encore en Afghanistan. Il a toutefois jugé sur la BBC peu réaliste le chiffre avancé par le journal The Guardian, selon lequel des députés britanniques, inondés de demandes d’aide, tentent de secourir plus de 7000 Afghans et leurs proches bloqués dans le pays.