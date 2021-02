Si vous lisez cet article, c’est que vous avez passé votre tour sur les menus de restaurants à emporter pour cette Saint-Valentin. Et vous cherchez des idées de plats à cuisiner? Logique, car le choix est quasi infini. Voici quelques conseils pour orienter votre menu.

Un maître mot: la légèreté

L’usage veut qu’à l’occasion de cette fête des amoureux, on privilégie des mets plutôt légers. Pas uniquement pour laisser une place aux ébats une fois le repas terminé, mais plutôt pour éviter tout inconfort dû à une cuisine trop lourde. On ne va pas se priver des bonnes choses, mais on évitera, par exemple, de multiplier les plats trop gras. Et si ça venait à être le cas, terminer le repas sur un dessert léger et rafraîchissant, aux fruits par exemple, c’est toujours une bonne idée. En optant pour une pavlova, on peut associer ainsi les riches saveurs de la meringue à la douceur des fruits. Ou avec du chocolat: une poire Belle-Hélène. Ou encore viser l’exotisme, le fruit de la passion, la mangue, dans une mousse légère et accompagnée d’un biscuit à la noix de coco.

De bons produits

Pour une pareille occasion, on a tendance à faire l’effort de prendre des produits plutôt nobles. Pour l’entrée, on peut choisir d’apprêter de belles noix de Saint-Jacques bien dodues ou, tout en restant dans les produits marins, aller chercher dans les poissons blancs, plus fins en bouche. De beaux morceaux de lotte, de la sole ou du bar. Vu la météo actuelle, on va préférer les servir chaud. Pour la lotte, on peut la dresser sur une salade avec une petite vinaigrette aux fruits de la passion, par exemple. Le bar, c’est délicieux sauté, uniquement côté peau, et nappé d’une sauce miso-yuzu ou d’un beurre blanc au champagne. Pour les Saint-Jacques, on les préférera bien dorées après une cuisson au beurre. Ensuite gratinée? Ou juste accompagnées de quelques lamelles de truffe noire et d’une crème de céleri.

Et pour le plat, il faut dire que la viande de veau a beaucoup de succès. Là encore, c’est une chair fine, qu’on peut décliner de mille façons sans trop se tromper. Avec un jus corsé, si on aime. De la truffe, pourquoi pas. Ou même juste un petit beurre aux herbes, au citron ou épicé. Mais il reste toujours l’option d’une bonne sauce aux morilles: systématiquement excellent! On peut aussi s’orienter vers de la volaille, aux champignons ou aux agrumes.

Un peu d’érotisme, quand même

Le banana split c’est peut-être un peu trop beauf, mais ajouter une épice dite aphrodisiaque, c’est toujours sympa. En réalisant des petits choux frits, farçis au chocolat blanc coulant et gingembre, par exemple. Déjà c’est terriblement bon, mais en plus, c’est lourd de sous-entendus. Mais on peut aussi simplement épicer un des mets. Une pointe de piment de cayenne avec les poissons, ou bien une sauce légèrement infusée à la fève de tonka avec le veau, ça marche.

Le plus important: faire plaisir

Votre amour n’aime ni les Saint-Jacques ni la viande de veau? Alors faites-lui simplement un plat qu’il adore. Un cordon bleu, préparé tendrement, peut être tout aussi excitant qu’un menu plus raffiné et même plus. Au fond, c’est l’envie de faire plaisir qui compte, bien plus qu’un menu de luxe.

Et le dessert?