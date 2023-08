Transport aérien: Quelques poussières grippent des plannings de vols déjà tendus

«Une portion importante» des moteurs PW1100G-JM – équipant l’Airbus 320neo – va devoir subir une inspection anticipée dans les neuf à douze mois à cause d’un défaut dans une poudre de métal confectionnée au sein de RTX (ex-Raytheon), maison mère de Pratt&Whitney, et utilisée pour fabriquer des disques de turbine haute pression. Pas de danger immédiat, simplement un risque d’usure précoce, a assuré le groupe le 25 juillet.

Cette contamination affecte potentiellement 1200 moteurs produits entre le quatrième trimestre 2015 et le troisième trimestre 2021, sur les quelque 3000 fabriqués en tout. «Nous travaillerons avec Pratt&Whitney et nos clients pour mettre en oeuvre tous les plans d’inspection requis», a réagi le constructeur aéronautique européen Airbus.

L’autorité américaine de l’aviation (FAA) a indiqué cette semaine à l’AFP être «au courant du problème et être en contact avec Pratt&Whitney et avec les opérateurs américains affectés», affirmant qu’elle «s’assurera que toutes les mesures appropriées seront prises».

Compagnies dans l’expectative

Mais quasiment aucun détail n’a filtré et les compagnies aériennes restaient toujours, trois semaines après l’annonce, dans l’expectative au moment de finaliser leurs rotations hivernales, déjà compliquées par des pénuries chez leurs fournisseurs et par des problèmes liés au sous-effectif dans le secteur aérien. L’inspection de quelque 200 moteurs doit être lancée dès mi-septembre, pour une durée d’immobilisation non précisée à ce stade.

Troc

Pour hâter la remise en service, il serait possible selon lui de remplacer les moteurs susceptibles de présenter cette anomalie par des moteurs neufs mais «la cadence de production est déjà très, très, tendue» à cause des problèmes d’approvisionnement. Dans le lot rappelé dès septembre, se trouvent jusqu’à treize moteurs de la compagnie américaine à bas coûts Spirit Airlines.

Spirit possède le plus grand nombre d’avions équipés de ce moteur aux Etats-Unis, et le plus grand nombre de moteurs fabriqués entre 2015 et 2021. Sa flotte d’A320neo est actuellement autour de 80 appareils, selon son site internet. «C’est un nouveau développement frustrant et décevant», a déploré M. Christie, rappelant que plusieurs avions avaient déjà dû rester aux hangars pour des problèmes mécaniques distincts.