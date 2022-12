Bus TL: nouveautés des lignes dès le 3 décembre à Lausanne

Lausanne et alentours : Quelques tracés de bus vont changer avec la réouverture du Grand-Pont

L’amélioration de l’offre s’accompagne d’une meilleure cadence et capacité des véhicules, indiquent les TL. Alors que les lignes 1, 2, 6 et 9 reprennent leurs parcours historiques, des connexions plus fluides et plus directes ont été imaginées entre l’Ouest et le Nord lausannois, ainsi qu’entre l’Ouest et l’Est lausannois.