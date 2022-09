Quels appareils ne doivent pas être branchés sur une multiprise?

La multiprise est une solution pratique, qui permet de raccorder plusieurs appareils électriques et chargeurs sur une seule prise. Bien utilisée, elle permet de diminuer la consommation d’électricité. Notamment parce qu’en l’éteignant, on évite une déperdition d’énergie. Toutefois, il faut éviter de brancher certains appareils sur une multiprises à cause des risques de dysfonctionnements.