Football – Le champion d'Europe défiera le Real Madrid ; Guardiola devra se défaire du Cholo Simeone

Le Real Madrid est lui aussi un habitué des rendez-vous en quarts de finale. Les Espagnols se sont défaits du PSG dans un match retour aux mille émotions. Battus 1-0 à Paris et menés 1-0 jusqu’à l’heure de jeu à domicile, les hommes de Carlo Ancelotti ont trouvé les ressources nécessaires et ont profité d’une équipe parisienne qui s’est littéralement écroulée en 30 minutes pour crucifier la formation de Mauricio Pochettino (les moments forts ici). Ce n’est pas le tout grand Real Madrid, mais on connaît les liens plus qu’affectueux entre la « Maison Blanche » et la Ligue des Champions.