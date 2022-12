Rocades: Répartition des départements: les jeux se feront cet après-midi

Le nouveau visage du Conseil fédéral depuis ce mercredi. DR

Après l’élection mercredi de la socialiste jurassienne Élisabeth Baume-Schneider et de l’UDC bernois Albert Rösti, les yeux sont fixés sur Berne où le Conseil fédéral doit décider ce jeudi de la répartition des départements. Deux sont laissés vacants par les départs de Simonetta Sommaruga et Ueli Maurer, soit le département mammouth de l’environnement, de l’énergie, des communications et des sports (DETEC) et celui des finances (DFF).

L’occasion de redistribuer les cartes. Il pourrait y avoir des rocades. Alain Berset, en tant que doyen du collège, sera le premier à s’exprimer. Et le Fribourgeois, lassé par les années Covid, pourrait bien quitter le Département de l’intérieur. On le dit intéressé par le DFF, voire le Département des affaires étrangères (DFAE). Mais Karin Keller-Sutter, à la tête du Département de justice et police (DFJP) pourrait bien lui barrer la route des Finances, qu’elle brigue aussi et qu’elle pourra sans doute avoir avec l’appui de l’UDC et du PLR.

Rocade Cassis-Berset?

Ou alors, Alain Berset pourrait aller au DFAE. Reste à savoir si Ignazio Cassis a envie de changer de département. Certains murmurent que le Tessinois, médecin de formation, lorgnerait du côté de celui du Fribourgeois. On pourrait dès lors assister à une rocade entre les deux hommes.

Tout le monde s’accorde à dire que Guy Parmelin devrait rester à l’Économie, département qu’il a choisi de reprendre après l’armée. Reste parmi les anciens ministres en place, Viola Amherd, à la tête de la Défense actuellement. Mais la Valaisanne n’a jamais fait mystère que ce n’est pas le département qu’elle aurait choisi de son plein gré. Elle pourrait reprendre le DETEC.

La crainte des Verts: Rösti au DETEC

Un scénario qui pourrait en tout cas satisfaire la gauche et surtout les Verts qui craignent plus que tout que l’UDC Albert Rösti, pro-énergies fossiles et pro-nucléaire, reprenne ce département. D’ailleurs, le Bernois n’a jamais caché son intérêt pour le DETEC.

Du coup, qui reprendrait la Défense qu’abandonnerait Viola Amherd? Nombre de parlementaires estiment qu’Albert Rösti, gradé, serait le mieux placé. Mais il n’est pas sûr que l’UDC se contente de l’armée et la droite pourrait faire le forcing pour que la Valaisanne reste à l’armée… Quant à Élisabeth Baume-Schneider, elle pourrait bien récupérer le DFJP.