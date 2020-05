Actualisé 23.04.2020 à 14:08

Streaming en Quarantaine

Des idées de longs métrages à voir chez soi

Nous continuons notre série d'articles vous proposant différentes façons de vivre le cinéma dans votre salon.

de Marine Guillain

L'actrice Betty Gilpin dans «The Hunt», réalisé par Craig Zobel. dr

Vous le savez certainement, la 34e édition du FIFF (Festival de Fribourg) a été annulée... du moins, en partie. Les films sélectionnés ont pu être visionnés en ligne par un jury et un palmarès a été rendu. Dès lors, le festival propose une partie de ses films en lice pour les compétitions sur différentes plateformes. Grand prix de l'édition 2020, le Soudanais «You Will Die at 20» est accessible sur Filmingo, de même que le film du Swaziland «Liyana», dans lequel un conte imaginé par de jeunes orphelin·es prend vie grâce à des images d'animation.

La bande-annonce de «Liyana»:

Toujours au programme du FIFF, «Atbai's Fight» est disponible sur Cinefile jusqu'au 30 avril. Dans ce drame du Kazakhstan, un voyou au coeur brisé décide de participer à un tournoi de MMA et de défier le grand champion. Enfin, l'organisation propose encore une douzaine de courts métrages sur la plateforme Festival Scope, à découvrir jusqu'au 19 avril.

La bande-annonce de «Atbai's Fight»:

Blockbusters à la pelle

Vous êtes plutôt un partisan de films récents? De blockbusters? Vous trouverez une partie de votre bonheur sur la plateforme Sky. «Joker», le dernier «Star Wars», «Gemini Man», «La reine des neiges 2» ou encore «Parasite» y sont disponibles, tout comme la plupart des films sortis l'an passé. Le site propose aussi quelques longs métrages inédits: «Bloodshot» (qui devait sortir au ciné le 25 mars), «Emma» (annoncé pour le 27 mai), ou encore le polémique «The Hunt». Cette satire ultraviolente de la profonde fracture entre les classes sociales américaines met en scène une traque sadique de victimes innocentes. Sa sortie, prévue en septembre dernier aux Etats-Unis, avait été annulée. Les prix de location vont de 3fr50 à 29fr.

Trois Egyptiennes sur la route du mariage

Dès ce mercredi 8 avril, différents cinémas indépendants proposent un lien vimeo pour visionner «Fiancées», qui était sorti en salle le 4 mars. Ce doc de la Suissesse Julia Bünter suit trois Cairotes en passe de se marier. La première, musulmane, défend l'égalité des sexes. La deuxième, chrétienne, s'interroge sur son futur rôle de mère. Et la troisième, artiste, affronte l'usure de l'attente. Moins récent, vous pourrez aussi (re)découvrir «Home», de la Suissesse Ursula Meier, prix du cinéma suisse en 2009. En collaboration avec le distributeur Outside the Box, les cinémas indépendants ont déjà sorti «Le milieu de l'horizon» et «Midnight Family», toujours disponibles. Chaque séance coûte 10 fr.

La bande-annonce de «Fiancées»: