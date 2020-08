FRUITS DE SAISON

Quels fruits sont de saison?

Pas de pertes de vitamines, un meilleur bilan écologique: choisir des aliments régionaux est bon pour la santé et pour l'environnement.

Ils sont sensés vous maintenir jeune, vous assurer un corps ferme et combattre toutes sortes de maladies: les fruits exotiques comme les baies de goji, d'açai ou le baobab sont les tendances santé depuis quelques années. Mais lorsque ces « superfruits » arrivent en Suisse, ils ne contiennent plus beaucoup de vitamines et de nutriments. Les fruits et légumes importés de pays lointains perdent d'importants nutriments vitaux pendant le transport. Les substances saines sont perdues sous l'effet de la lumière, de l'oxygène et de la chaleur. Plus les distances de transport des aliments végétaux sont courtes, plus les vitamines sont préservées. S'ils sont produits dans des serres de pays plus chauds, les fruits et légumes sont traités avec davantage de pesticides à cause de la chaleur et de l’humidité et présentent donc plus de traces de substances nocives que les produits locaux.