Sorties cinéma : Quels nouveaux films voir en salle dès ce 15 décembre?

Si les superhéros tiennent le haut de l’affiche, panthère, loup et même érable ne font pas pâle figure parmi les longs métrages qui sortent cette semaine.

MJ (Zendaya) et Spider-Man dans «Spider-Man: No Way Home».

«Spider-Man: No Way Home», de Jon Watts

Avis à la population: l’identité de Spider-Man est désormais révélée au grand jour. Pour inverser la vapeur, Peter Parker (Tom Holland) fait appel au Docteur Strange (Benedict Cumberbatch), lequel ouvre les portes d’univers parallèles d’où surgissent Le Bouffon Vert, Electro, Docteur Octopus et on en passe, mais aussi les alter ego de Spider-Man, incarnés par Andrew Garfield et Tobey Maguire (décidément le meilleur des trois hommes-araignées). Tout cela nous vaut un film fort en bagarres spectaculaires et en longueur (149 minutes), et faible en étoiles (2 sur 5).

«Bad Luck Banging or Loony Porn», de Radu Jude

En Roumanie, Emi tourne avec son mari une sextape, qui, pas de bol, se retrouve sur internet. Tout ça tombe dans les mains de ses élèves, et cette enseignante sage et admirée se retrouve face à des parents qui lui font son procès. Ours d’or à la dernière Berlinale, cette comédie de Radu Jude surprend avant tout, avec des longueurs et des plans dont on se demande l’utilité. Puis on comprend. Et on apprécie de plus en plus ce regard acéré et cet humour décalé et mordant. L’histoire de cette prof et de sa sextape est un prétexte pour dresser un portrait plus général d’une société absurde, violente, vulgaire, grotesque. Filmés pendant la pandémie, les personnages ont le masque vissé au visage, ce qui accentue le caractère froid et sinistre de Bucarest. Avec un patchwork de séquences documentaires qui se greffe au milieu du film, du Boby Lapointe à la BO et trois fins à choix, cette farce tragicomique a le mérite d’être complètement imprévisible. Note: ***

«Tous en scène 2», de Garth Jennings

Cinq ans après «Tous en scène», Buster le koala, flanqué de Rosita la cochonne, Ash la rockeuse porc-épic, Johnny le gorille romantique, Meena l’éléphante timide et Gunter, le cochon extraverti, rêve de monter un nouveau spectacle. Pour ce faire, il lui faut atteindre le loup du showbiz, le directeur de la Crystal Entertainment Company. But avoué de cette suite: prouver que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs, même les plus brisés. Pas vu

«Here We Are (My Kid)», de Nir Bergman

Élever un enfant autiste, ce n’est pas une mince affaire. Aaron en sait quelque chose, lui qui vit avec son fils Uri une routine à part, sécurisante pour ce dernier, mais aussi pour le père. À l’heure où Uri devient un adulte, Aaron doit se décider à réviser les liens qu’il a lui-même tissés autour de leur duo. Non sans avoir entraîné son enfant dans une ultime escapade… Un film tout en finesse qui mérite bien ses quatre étoiles.

«La panthère des neiges», de Marie Amiguet, Vincent Munier

Des paysages, des contrées, Sylvain Tesson en a vu et revu. Pourtant, en partant à la recherche d’une mythique panthère des neiges au Tibet en compagnie du photographe Vincent Munier, l’écrivain voyageur va apprendre à mieux regarder. Le périple de ces deux passionnés entraîne le spectateur dans une réflexion sereine, émerveillée, hors du temps, sur la place de l’homme sur notre planète. Un documentaire de toute beauté. Note: ****

«Mystère», de Denis Imbert

C’est l’histoire de Victoria, une fillette mutique depuis la mort de sa maman, qui se prend d’affection pour ce qu’elle croit être un chien. C’est l’histoire d’un père (Vincent Elbaz) qui tente de se rapprocher d’elle, et doit faire face à la réalité: le chien est un loup, Victoria va devoir s’en séparer… «Mystère», c’est un film comme on en a déjà vu beaucoup, mais qui tombe à pic à un moment où le loup est d’actualité. Note: **

«The Quest for Tonewood - La Symphonie des arbres», de Hans Lukas Hansen

En Italie, on trouve des chasseurs de truffes (du titre d’un documentaire de Gregory Kershaw et Michael Dweck). Et un luthier qui, pour réaliser un instrument capable de rivaliser avec un Stradivarius, se lance à la recherche du bois parfait, un érable multicentenaire devenu presque introuvable. Portrait d’un homme passionné, prêt à renoncer à abattre un arbre rare parce qu’il est encore vivant mais pas à son rêve, le documentaire «La symphonie des arbres» vaut largement trois étoiles.

«Mes très chers enfants», d’Alexandra Leclère

Pour Chantal (Josiane Balasko) et Christian (Didier Bourdon), la retraite est synonyme de… solitude. Leurs enfants Sandrine (Marilou Berry) et Ben (Stéphane Blanc) sont partis, la première pour assurer le secrétariat du cabinet dentaire de son chéri, qui pour espérer une belle place dans une entreprise aux dents longues. Pour les faire revenir au moins à Noël, Christian a une idée: les appâter en prétendant que sa femme et lui ont remporté le gros lot à la loterie. Mais ils vont vite être dépassés par leur mensonge. Alexandra Leclère trousse avec «Nos très chers enfants» une comédie au scénario téléphoné et à la mise en scène télévisée. Note *