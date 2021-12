Quels nouveaux films voir dès ce 8 décembre

Cinéma : Quels nouveaux films voir en salle dès ce 8 décembre

Les Tuche sont de retour, «West Side Story» aussi, Anne Frank se rappelle à notre bon souvenir et les femmes d’aujourd’hui ont la part belle dans les sorties cinéma de la semaine.

Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve) est ravi de retourner avec sa famille dans leur village de Bouzolles. À l’approche des fêtes de fin d’année, sa femme Cathy (Isabelle Nanty) demande un seul et unique cadeau: renouer les liens avec sa sœur Maguy (Isabelle Nanty aussi!) et son époux Jean-Yves (Michel Blanc), avec qui Jeff est fâché depuis dix ans. De quoi faire des étincelles pour Noël… Toujours aussi drôles, les membres de la famille Tuche, dont Stéphanie (incarnée par Sarah Stern ) raviront leurs fans… Note: ***

Au début des années 60, la société française condamne le désir et le sexe. L’avortement est interdit, passible de prison (il sera légalisé en 1975 - tout de même 27 ans avant la Suisse!). L’écrivain Annie Ernaux avait subi un avortement clandestin en 1964, qu’elle a ensuite raconté dans son livre «L’événement». La réalisatrice Audrey Diwan l’a adapté à l’écran, ce qui lui a valu le Lion d’or (récompense suprême) à la Mostra de Venise en septembre dernier. Dans ce drame poignant, la caméra est collée à Anne (bouleversante Anamaria Vartolomei, qui donne la réplique à notre Kacey Mottet Klein national). Enceinte à la suite d’une aventure, la jeune femme s’engage dans un véritable combat et une course contre la montre pour mettre un terme à sa grossesse, afin de pouvoir aller au bout de ses études. Magnifiquement réalisé et interprété, «L’événement» est d’une sobriété saisissante. Mais qu'est-ce que c’est dur! On en ressort la boule au ventre. Note: ***