Quels petits fans pourront côtoyer de grandes stars?

À l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™, McDonald's Suisse exauce une nouvelle fois des rêves d'enfants. Trois heureux élus fouleront la pelouse main dans la main avec une star du ballon rond. À toi de décider qui sera de la partie. Vote pour ton favori et participe au tirage au sort pour tenter de gagner les 2 billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ mis en jeu par McDonald's!

Partenaire officiel de la FIFA depuis 1994, McDonald's exauce les rêves des enfants depuis 2004 grâce à son programme Player Escort. Depuis de nombreuses années déjà, McDonald's et ses franchisés soutiennent le sport en général et le football en particulier, et ce également au niveau local, en Suisse.