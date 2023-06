Concours

McDonald's Suisse réalise des rêves, aussi pendant l'UEFA EURO 2016™. Trois petits chanceux pourront entrer sur le terrain de foot en donnant la main à une star du ballon rond. A vous de décider qui seront les trois champions. Donnez votre vote à votre préféré et participez ainsi au tirage au sort, il y a 1 x 2 billets à gagner pour l'UEFA EURO 2016™!

McDonald's est partenaire officiel de la FIFA depuis 1994 et depuis 2004, l'entreprise réalise des rêves d'enfants avec le programme Player Escort. McDonald's et ses filiales promeuvent le sport et soutiennent les jeunes sportifs de talent depuis de nombreuses années, en Suisse aussi au niveau local.