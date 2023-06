Concours

Print

Concours

A l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA™, McDonald's Suisse va une fois encore réaliser des rêves. Trois petits chanceux pourront accompagner une star du football lors de son entrée sur le terrain. A vous de décider qui seront les trois gagnants. Votez pour votre favori et participez ainsi au tirage au sort pour gagner un bon d'une valeur de 100 francs ainsi qu'un package d'articles de fans exclusif McDonald's!

McDonald's est le partenaire officiel de la FIFA depuis 1994 et, depuis 2004, l'entreprise réalise des rêves d'enfants avec le programme Player Escort. McDonald's et ses filiales promeuvent le sport et soutiennent les jeunes sportifs de talent depuis de nombreuses années aussi au niveau local en Suisse.

De nombreux enfants âgés de 6 à 10 ans ont répondu à l'appel lancé par McDonald's Suisse et ont postulé en envoyant une photo d'eux en plein action pour devenir Player Escort pour la Coupe du Monde de la FIFA ™ en Russie. S'ils sont choisis, ils auront l'occasion unique d'entrer sur le terrain de foot en donnant la main à une star du ballon rond.

A vous de décider qui foulera la pelouse du stade!

Dix enfants provenant de Suisse alémanique, de Suisse romande et du Tessin ont été sélectionnés et se retrouvent maintenant en lice pour la finale. A vous de choisir qui aura la chance de se rendre en Russie à la Coupe du Monde de la FIFA ™ accompagné de son papa ou de sa maman! Votez tout simplement pour votre favori! Et si vous êtes intéressé, inscrivez-vous ensuite au tirage au sort pour remporter, peut-être, un bon d'une valeur de 100 francs ainsi qu'un package d'articles de fan exclusif McDonald's Suisse.

12 avril 2018