MOBILITÉ ÉLECTRIQUE - Quels poids les véhicules électriques peuvent-ils remorquer?

Question de Dominique à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Je possède deux chevaux. Pour tracter la remorque, j’utilise un SUV diesel. Je me demande si je ne devrais pas passer à un véhicule électrique. De tels véhicules sont-ils capables de tracter des remorques?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Chère Dominique,

En réalité, ce sont surtout des SUV diesel développant un couple important qui sont utilisés pour tracter des remorques à chevaux. Tel a été le cas par le passé et il en va encore souvent ainsi de nos jours. En effet, un haflinger pèse déjà facilement 500 kg, et le poids de chevaux de race à sang froid peut même monter à 800 kg. Les constructeurs réagissent toutefois à la demande et proposent désormais des dispositifs d’attelage pour la plupart des voitures électriques et des hybrides rechargeables. Il faut naturellement vérifier le poids maximal des remorques qui peuvent être tractées.

La règle empirique est la même pour des voitures dotées d’un moteur à combustion que pour les véhicules électriques. Plus la voiture est grande et lourde, plus le poids de la charge tractée peut être élevé. Les gros SUV électriques affichent ainsi la charge tractable la plus généreuse. Le BMW iX, capable de tracter 2500 kg, occupe actuellement la tête du classement. La Model X de Tesla est en mesure de tracter une remorque de 2268 kg. La limite est souvent de 1000 kg pour les petites voitures électriques, ce qui est trop peu pour des chevaux. Sur certains véhicules, le dispositif d’attelage ne permet que de transporter des vélos. Le mieux est de demander à votre garagiste de vous recommander le bon modèle.

Concernant les véhicules électriques, la compatibilité du poids tracté et de l’autonomie peut se révéler problématique. La remorque conduit à une hausse prononcée de la consommation électrique pendant les trajets. D’après des estimations de l’ADAC, l’automobile club allemand, la réduction de l’autonomie peut atteindre 50% en fonction du poids de la remorque, de la résistance de l’air et de la vitesse de circulation. Les ingénieurs travaillent actuellement sur des solutions intéressantes visant à améliorer l’autonomie. Le fabricant Dethleffs vient en effet de tester le prototype d’un camping-car équipé d’un moteur électrique et d’une batterie en attelage avec une voiture électrique.

Il faut par ailleurs tenir compte d’un autre problème: la plupart des bornes de recharge sont installées à l’avant des places de parking. Pour recharger votre SUV lorsque vous êtes en déplacement, il faudrait donc que vous détachiez la remorque pour que votre attelage ne bloque pas les places de stationnement et les passages.

Bonne route!

