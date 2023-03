Finance : Quels risques de contagion après la faillite de la banque SVB?

Va-t-on revivre la grande crise financière de 2008?

«On n’est pas dans la même situation, c’est beaucoup plus circonscrit, avec un certain type de banques et une clientèle d’un certain secteur (ndlr: des banques régionales travaillant beaucoup avec le secteur technologique)», indique Éric Dor, directeur des études économiques à l’école de commerce IESEG.