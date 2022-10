Banques : Quels risques font courir les déboires de Credit Suisse?

Les déboires de Credit Suisse, ébranlé par une série de scandales et dont la valeur en Bourse a été divisée par trois en un an et demi, ravivent le spectre de la première victime d’importance de la crise financière de 2008/2009, la banque américaine Lehman Brothers. Mais pas de panique, répondent les experts. Selon eux, le No2 bancaire helvétique et le système bancaire européen, dans son ensemble, sont mieux armés qu’à l’époque pour faire face à une crise.