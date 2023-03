L’eau gazeuse est-elle bonne pour la santé?

Il est conseillé de boire 2 litres par jour, selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et l’Organisation mondiale de la santé. Pour y arriver, il est possible de consommer des boissons comme de l’eau (plate ou gazeuse), du thé, du café et des jus de fruits, mais également de la nourriture. Entre 70 à 80% de cet apport doit venir de liquides et 20 à 30% des aliments. L’eau reste le moyen le plus sain de s’hydrater, qu’elle soit pure, plate, gazeuse ou du robinet.