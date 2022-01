Suisse : Quels sont les facteurs qui poussent les jeunes dans la délinquance?

Une étude internationale menée par l’Université de Zurich montre qu’outre l’éducation et le niveau social, des caractéristiques telles que le goût du risque ou l’impatience contribuent à faire plonger certains 15-20 ans.

Comment et pourquoi un jeune plonge dans la délinquance? Une étude internationale menée à Zurich a tenté de comprendre ce qui peut faire basculer un 15-20 ans. VQH

Pourquoi certains jeunes en viennent à voler, à se droguer, à commettre des actes violents ou encore des délits sexuels? Qu’est-ce qui peut influencer leur comportement? Des chercheurs de l’Université de Zurich ont mené une vaste étude internationale pour savoir si des traits de caractère particuliers pouvaient les pousser à la délinquance.

Jusqu’ici la théorie, basée sur des arguments socio-économiques, estimait que le niveau social et l’éducation jouaient un rôle prépondérant. En clair: les jeunes qui sont les moins instruits sont souvent plus enclins à prendre des risques, plus impatients et donc plus susceptibles de basculer dans la délinquance que leurs camarades instruits, plus prudents et plus patients. Hic: cette théorie était difficilement vérifiable sur le plan scientifique, surtout en ce qui concerne les traits de caractère.

Les traits de caractère sont importants

Du coup, les chercheurs de l’étude ont décidé d’interroger dans un sondage pointu quelque 5400 jeunes Danois âgés de 15 à 20 ans sur leurs préférences en matière de risque, de temps, de patience et de vie sociale. Ils ont ensuite combiné leurs réponses avec des facteurs tels que leur niveau d’éducation, leur revenu, leur contrôle de soi et leurs condamnations pénales.

Résultat: l’étude confirme que l’éducation est bel et bien un facteur majeur pour déterminer si un jeune commettra des délits ou non. Mais le goût du risque et l’impatience sont également significatifs. «Ces deux caractéristiques ont une influence majeure même lorsque d’autres facteurs tels que le revenu, le lieu de résidence, l’ordre de naissance, le statut familial ou le contexte migratoire sont pris en compte», souligne l’étude. Les taux de criminalité des personnes les plus enclines à prendre des risques sont supérieurs de 8 à 10% à ceux de celles qui sont les plus prudentes, relève-t-elle.

Les préférences influent sur le type de délit

En outre, les traits de caractère des jeunes influencent également le type des délits commis. Ainsi ceux qui ont le goût du risque et qui se montrent impatients ont plus tendance significativement à se tourner vers les vols. Ceux qui manquent de maîtrise de soi risquent plus de se tourner vers la drogue, les délits violents ou sexuels.

Pour le professeur zurichois Ernst Fehr, coauteur de l’étude, les stratégies de prévention de la criminalité doivent désormais davantage tenir compte de la question du goût du risque et de la patience dans leurs campagnes. «Car les personnes les plus enclines à commettre des infractions sont aussi celles qui réagissent le moins à des poursuites pénales plus sévères», dit-il.